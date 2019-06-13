Пушков прокомментировал заявление Климкина о России и ПАСЕ
"Сотрясанием воздуха" назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявление главы МИД Украины Павла Климкина о восстановлении права голоса России в ПАСЕ.
Как сообщал сайт "КП", украинский министр пригрозил, что если российскую делегацию вернут в Парламентскую Ассамблею Совета Европы без выполнения "каких-либо условий", Киев будет придерживаться прагматичного варианта поведения в Совете Европы и не станет "делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя".
"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха", - прокомментировал слова Климкина Пушков в своем Twitter.
Российский сенатор подчеркнул, что Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов.
"Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал сенатор.
Ранее комитет ПАСЕ принял проект резолюции о предоставлении делегации России возможности участия в очередной сессии Ассамблеи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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