2019-06-13T04:09:42+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление Климкина о России и ПАСЕ

Российский сенатор выразил уверенность, что Киев не предпримет никаких ответных мер
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: СОЦСЕТИ
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"Сотрясанием воздуха" назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявление главы МИД Украины Павла Климкина о восстановлении права голоса России в ПАСЕ.

Как сообщал сайт "КП", украинский министр пригрозил, что если российскую делегацию вернут в Парламентскую Ассамблею Совета Европы без выполнения "каких-либо условий", Киев будет придерживаться прагматичного варианта поведения в Совете Европы и не станет "делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя".

"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха", - прокомментировал слова Климкина Пушков в своем Twitter.

Российский сенатор подчеркнул, что Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов.

"Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал сенатор.

Ранее комитет ПАСЕ принял проект резолюции о предоставлении делегации России возможности участия в очередной сессии Ассамблеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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