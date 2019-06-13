Россияне назвали любимые мультфильмы

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-13T05:25:50+03:00

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Любимым мультфильмом россиян остается “Ну, погоди!”, который в этом году отмечает 50-летие выхода на экраны первой серии. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 65% респондентов поставили "Ну, погоди!" на первое место среди своих любимых мультфильмов. На втором месте - "Каникулы в Простоквашино". Его в числе любимых назвали 31% опрошенных.

На третьем месте по популярности мультсериал "Маша и медведь". За него отдали голоса - 16%, пишет РИА Новости.

Кроме того россияне называли "Винни пуха" (13%), "Чебурашку и крокодила Гену" (10%), "Кота Леопольда" и "Ежика в тумане" (по 8%). При этом 13% опрошенных заявили, что их несовершеннолетние дети смотрят современные российские мультфильмы. Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же - 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.

"ВЦИОМ-Спутник" проводил опрос 9 июня 2019 году по телефону. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU