2019-06-13T05:54:51+03:00
Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов клиентов

Вкладчиков просят доказать происхождение своих средств
Юлия ДИВЕЕВА
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Клиенты Сбербанка рассказали, что компания выясняет происхождение средств на их вкладахКлиенты Сбербанка рассказали, что компания выясняет происхождение средств на их вкладах
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Российские банки нашли еще один повод для того, чтобы блокировать счета своих клиентов. Кредитные организации требуют от вкладчиков предоставлять информацию о происхождении средств на счетах, а также о том, куда деньги были потрачены.

Как пишет газета "Известия", со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями, компании грозят заблокировать счета и вклады, если клиент не может доказать происхождение своих денег. Банки поясняют свои дейтсвия "антиотмывочным законом", однако он предусматривает заморозку лишь тех счетов, которые были замечены в подозрительных операциях.

Подозрительными считаются частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.

Клиенты банков могут жаловаться в специальную комиссию, в которую входят представители ЦБ и Росфинмониторинга, или же напрямую в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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