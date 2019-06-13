Погода в Москве на 13 июня 2019 года: в столицу пришла прохлада

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-13T07:06:04+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 13 июня 2019 года

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Погода в Москве на 13 июня 2019 года подарит жителям и гостям столицы долгожданную прохладу.

После нескольких дней тридцатиградусной жары столбики термометров наконец-то опустятся до 20..22 градусов. При этом в целом погода будет переменно облачной без осадков, а ветер с потоками восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное - 757 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

Сайт kp.ru писал о том, что понижение температуры в столице вызвано холодным атмосферным фронтом циклона, который сейчас находится в районе московского региона. Правда, уже на следующей день столбики термометров вновь подскочат примерно градусов на пять, а местами по городу пройдут кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU