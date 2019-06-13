2019-06-13T09:13:33+03:00
Политика

Путин констатировал деградацию отношений между Россией и США

За последние годы Вашингтон принял несколько десятков связанных с санкциями решений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский глава Владимир ПутинРоссийский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин указал на то, что пока связь Москвы и Китая становится все крепче, отношения между нашей страной и Соединенными Штатами продолжают ухудшаться.

"Они [отношения] деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", - сказал глава государства в интервью телекомпании "Мир", опубликованном на сайте Кремля.

При этом он выразил надежду на то, что здравый смысле все-таки восторжествует.

Сайт kp.ru писал о том, что для этого страны-члены G20 должны найти конструктивные решения в рамках создания стабильных условий экономического сотрудничества. Такая возможность появится на саммите "Большой двадцатки", который состоится в конце июня в Осаке. Не исключено, что на полях мероприятия состоится встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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