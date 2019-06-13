2019-06-13T10:54:35+03:00
Политика

На парламентских выборах на Украине не будет долгосрочных российских наблюдателей

В ближайшее время будет разослана просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей
Екатерина БОЛГОВА
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Россия не выдвинула долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы на УкраинеРоссия не выдвинула долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы на УкраинеФото: REUTERS
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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не получило от России кандидатуры долгосрочных наблюдателей на досрочных парламентских выборах на Украине.

"В соответствии с нашей стандартной практикой и всеобъемлющей методологией БДИПЧ запрос о наблюдателях был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания", - рассказала пресс-секретарь Бюро Катя Андруш.

Она отметила, что Россия не выдвинула своих долгосрочных наблюдателей. В ближайшее время будет разослана просьба о предоставлении краткосрочных наблюдателей для работы на выборах в день голосования, передает ТАСС.

Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Ожидается, что от БДИПЧ на выборах будут присутствовать 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей. Ранее власти Украины запретили регистрировать граждан России на прошедшие в марте и апреле 2019 года президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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