Дуров считает, что DDoS-атака на Telegram связана с беспорядками в Гонконге

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-13T11:23:11+03:00

Кибератака на Telegram может быть связан с беспорядками в Гонконге Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Бизнесмен и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал DDoS-атаку на мессенджер, зафиксированную накануне, с протестам в Гонконге.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня произошла мощная кибератака на серверы Telegram, расположенные в Китае. На перебои в работе жаловались пользователи месенджера в некоторых странах мира. В частности, неполадки наблюдались в Китае, Сингапуре, Австралии, Северной и Южной Америке, в некоторых районах Европы.

По словам Дурова, использованные при DDoS-атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Он считает, что подобные крупные кибератаки поддерживаются государственными структурами. "Этот случай не являлся исключением", - написал предприниматель в своем Twitter. Он добавил, что ранее DDoS-атаки на Telegram "совпадали по времени с протестами в Гонконге".

Напомним, в Гонконге наблюдаются массовые акции протеста, вызванные законопроектом о механизме экстрадиции из автономного Гонконга в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU