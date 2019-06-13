Дуров считает, что DDoS-атака на Telegram связана с беспорядками в Гонконге
Бизнесмен и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал DDoS-атаку на мессенджер, зафиксированную накануне, с протестам в Гонконге.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня произошла мощная кибератака на серверы Telegram, расположенные в Китае. На перебои в работе жаловались пользователи месенджера в некоторых странах мира. В частности, неполадки наблюдались в Китае, Сингапуре, Австралии, Северной и Южной Америке, в некоторых районах Европы.
По словам Дурова, использованные при DDoS-атаке "IP-адреса расположены преимущественно в Китае". Он считает, что подобные крупные кибератаки поддерживаются государственными структурами. "Этот случай не являлся исключением", - написал предприниматель в своем Twitter. Он добавил, что ранее DDoS-атаки на Telegram "совпадали по времени с протестами в Гонконге".
Напомним, в Гонконге наблюдаются массовые акции протеста, вызванные законопроектом о механизме экстрадиции из автономного Гонконга в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU