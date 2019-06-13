Украина пока не готова посылать боевые корабли в Керченский пролив

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-13T11:31:57+03:00

Украина не намерена сдавать позиции в Керченском проливе. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

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Украина пока не готова вновь посылать свои боевые корабли в Керченский пролив. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, все решения по этому вопросу будут приниматься взвешенно, но при этом Украина не намерена "сдавать свою позиции в Азовском море".

"Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал Хомчак в интервью "ВВС Украина".

Глава Генштаба подчеркнул, что сначала следует разобраться с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе, когда российскими пограничниками были задержаны устроившие провокацию украинские моряки.

К слову, бывший министр обороны незалежной Степан Полторак ранее высказывал иную позицию относительно отправки боевых кораблей в Азовское море. Об этом писал сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU