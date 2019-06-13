2019-06-13T12:06:02+03:00
В мире

Министр внутренних дел Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

По словам Саджида Джавида, окончательное решение будет принимать суд
Екатерина БОЛГОВА
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Джулиан Ассанж во время задержанияДжулиан Ассанж во время задержанияФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос Соединенных Штатов на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако, как отметил министр, окончательное решение по этому вопросу будет принимать суд.

"Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его", - сказал Джавид в интервью ВВС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале июня министерство юстиции США направило британской стороне официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. Отмечалось, что после этого Вашингтон сможет предъявить Ассанжу новые обвинения.

1 мая Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения, а в это время власти США могли юридически обосновать запрос на его выдачу. На эти действия отпускается 60 дней после 11 апреля, когда основатель WikiLeaks был задержан. Это значит, что запрос должен был быть отправлен до 10 июня.

Джулиана Ассанжа обвиняют, в частности, в шпионаже, распространении секретной информации, в сговоре с целью компьютерного взлома и других преступлениях.

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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