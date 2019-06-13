Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-13T11:57:49+03:00

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За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка. Все они, согласно данным медицинский служб, отправились плодами личи.

На такие выводы врачей натолкнуло то, что все ребята перед смертью ели эти фрукты, в которых, вероятно, содержались токсины. На настоящий момент в реанимации остаются еще 40 несовершеннолетних пациентов с такими же симптомами.

Издание PTI отмечает, что вспышки заболевания, которое среди жителей Бихара получило название "Чамки Бухар" ("Ложная лихорадка"), происходят в штате каждое лето на протяжении уже более 20 лет. Каждый раз в числе пострадавших и погибших оказываются именно дети.

Сайт kp.ru писал о том, что плоды личи или "китайской сливы" на деле являются очень полезными. Они содержат много витаминов: С, Е, К, В, РР и Н, а также минеральных веществ, например, кальций, железо, магний, калий, фосфор, йод и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU