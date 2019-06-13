В США чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики из-за мема

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-13T12:01:34+03:00

Как рассказала Терин, после ее публикации на нее обрушился шквал критики и претензий

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Американскую гимнастку Терин Хамфри, чемпионку мира 2003 года, исключили из Федерации гимнастики США из-за публикации в социальной сети. Интернет-пользователям не пронравилась запись девушки и они подняли волну недовольства.

«То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием», - говорилось в посте Хамфри.

Мем с этой надписью вызвал негодование, как у подписчиков, так и у спортивных представителей. Дело в том, что в последнее время в Америке произошло несколько крупных скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и насилием в гимнастике.

Как рассказала Терин, после ее публикации на нее обрушился шквал критики и претензий. Некоторые люди даже угрожали сжечь ее дом.

«Я говорила только о собственном опыте. Каждый день я чувствовала боль и усталость. Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе», - цитирует гимнастку сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее более 50 женщин подали иск против Национального олимпийского комитета (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны бывшего женского врача сборной по гимнастике Ларри Нассара, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU