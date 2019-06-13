«Байер» сделал предложение «Реалу» по Мартину Эдегору

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-13T12:38:52+03:00

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Сезон 2018-2019 норвежский полузащитник провел в аренде в чемпионате Нидерландов в «Витессе», где принял участие в 35 играх, забил 9 мячей и отдал 12 ассистов. Сам Эдегор выразил желание перейти в клуб, где ему будут больше доверять и, как следствие, давать больше игрового времени.

К «сливочным» Эдегор присоединился в 16-летнем возрасте и в 16 уже дебютировал за основную команду в сезоне 2014-2015, выйдя на замену Криштиану Роналду и проведя на поле 33 минуты. Это была его первая и последняя игра за «сливочных», весь следующий сезон он провел в глухом запасе, после чего на два сезона был отправлен в аренду в «Херенвен», где тоже раскрыться не получилось: в сезоне 2016-2017 за 16 матчей он отличился 1 голом и 3 результативными передачами, за сезон 2017-2018 в 24 матчах забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Пожалуй, неожиданный расцвет его карьеры наступил именно в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Игроком тут же заинтересовался немецкий «Байер», как сообщает издание Cadena Ser, немецкий клуб уже сделал «сливочным» предложение по 20-летнему норвежцу.

Сам Мартин выразил полную готовность сменить клубную прописку:

«Не хочу, чтобы этим летом получилось так, как прошлым. У меня был очень хороший сезон. Я вырос в своей игре. В «Реале» говорят, что очень довольны мной, но в таком клубе сложно играть, и, вероятно, так будет и в следующем сезоне. Я просто хочу перейти куда-нибудь, где у меня будет возможность играть, а тренер будет доверять», — приводит слова Эдегора VG.

Трансфермаркет оценивает норвежского игрока в 15 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU