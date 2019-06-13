СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-13T12:44:45+03:00

В результате взрыва кондиционера в Анталье погиб один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инцидент произошел в одной из частных клиник турецкой столицы

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Утром во вторник, 13 июня, в результате взрыва кондиционера в одной из частных клиник Антальи погиб один человек, еще двое получили ранения.

Как сообщает NTV, инцидент произошел в техническом помещении больницы, где расположена система кондиционирования.

По данным CNN Turk, взрыв произошел в районе Муратпаша турецкой столицы в 9:30 по местному времени (совпадает с московским).

На месте происшествия работают правоохранительные службы, пожарные расчеты и сотрудники аварийных служб.

На момент взрыва кондиционера в Анталье было 28 градусов тепла, в конце недели температура может подняться выше отметки 33 градуса.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о взрыве кондиционера в Москве. Тогда в результате инцидента никто не пострадал, но сгорел магазин, в котором произошло происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU