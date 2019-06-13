Вооруженные грабители вынесли 5 млн рублей из банка на юге Москвы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-13T12:48:49+03:00

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Группа неизвестных ограбила банк, расположенный неподалеку от метро "Нагорная" на Варшавском шоссе на юге Москвы. Вооруженные мужчины пригрозили сотрудникам финансового учреждения оружием и вынесли из отделения порядка 5 млн рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в четверг в один из банков, расположенных там, вошли неизвестные, и пригрозив оружием персоналу, похитили деньги - примерно 5 млн рублей. Они скрылись на автомобиле Hyundai", - сообщил источник.

Согласно его данным, в городе введен план "Перехват". Тем, временем, представитель пресс-службы Главного управления полиции Москвы уже подтвердил ТАСС факт ограбления.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года в один из столичных банков также ворвалась группа неизвестных. На мужчинах были черные маски, а в руках они держали предметы, похожие на оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU