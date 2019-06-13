2019-06-13T12:54:39+03:00
В мире

В Белоруссии введут уголовное наказание за пропаганду реабилитации нацизма

Отныне законодательство страны предусматривает уголовное наказание до пяти лет за подобное деяние
Александр ДЖУМАЕВ
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Нижняя палата парламента Белоруссии приняла поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание за публичную реабилитацию нацизмаНижняя палата парламента Белоруссии приняла поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание за публичную реабилитацию нацизмаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Нижняя палата парламента Белоруссии приняла поправки в законодательство, предусматривающие уголовное наказание за публичную реабилитацию нацизма в стране. Как сообщает ТАСС, отныне подобное деяние в Белоруссии может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

В принятом парламентариями документе отмечается, что новая норма будет применяться в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.

Глава парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец, представлявшая законопроект, заявила, что современное общество не должно допускать "возрождения идеологии расового превосходства и нацизма". " этом, казалось бы, никого в Беларуси убеждать не надо, но все больше тревожат факты, свидетельствующие об активации неонацистских неформальных объединений", - сказала парламентарий.

По словам Ражанец, данная мера необходима для защиты общественного порядка и нравственности от нацистской идеологии. Стоит отметить, что ответственность будет введена не только за публичную реабилитацию, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символикой, но и за ее хранение и приобретение.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента страны - Советом Республики, а также подписан президентом Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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