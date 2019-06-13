2019-06-13T13:04:13+03:00
Политика

Лавров встретится с главой МИД Швейцарии в Москве 19 июня

На переговорах дипломаты обсудят проблематику представительства Швейцарией российских интересов в Грузии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня проведет переговоры с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, который посетит Москву с рабочим визитом 18-19 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе намеченных на 19 июня переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии», - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства.

Напомним, Игнацио Кассис и Сергей Лавров встречались в конце прошлого года. Переговоры прошли в закрытом режиме. Министры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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