Лавров встретится с главой МИД Швейцарии в Москве 19 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 июня проведет переговоры с начальником Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, который посетит Москву с рабочим визитом 18-19 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«В ходе намеченных на 19 июня переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии», - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства.
Напомним, Игнацио Кассис и Сергей Лавров встречались в конце прошлого года. Переговоры прошли в закрытом режиме. Министры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также борьбу с международным терроризмом.
ИСТОЧНИК KP.RU