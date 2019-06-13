В России могут сократить срок безналоговой продажи жилья

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-13T12:57:39+03:00

В Госдуму внесен законопроект, сокращающий срок продажи жилой недвижимости без уплаты налога с пяти до трех лет

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В России могут сократить срок безналоговой продажи жилой недвижимости с пяти до трех лет. Это можно будет сделать, если жилье является единственным для семьи.

Как пишет «Российская газета», в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Поправки в существующие нормы предлагает внести российское правительство. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вернуться к механизму, при котором российские семьи смогут продавать квартиру без уплаты налога уже через три года. Это позволит снизить налоговое бремя для россиян, а также помочь россиянам улучшить жилищные условия.

Также, предлагаемый законопроект подразумевает, что у граждан появится возможность общаться с налоговыми органами по вопросам, касающимся налогов на жилье, через действующие многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Только эта возможность должна быть согласована с региональными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU