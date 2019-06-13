США рассчитывают вернуть в Мексику около 50 тысяч мигрантов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-13T13:09:10+03:00

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Соединенные Штаты планируют в течение ближайших месяцев вернуть на территорию Мексики около 50 тысяч мигрантов, которые прибыли с ее территории, рассчитывая получить убежище. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел латиноамериканской страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас.

По его словам, беженцы будут находиться в Мексике по крайней мере до тех пор, пока американская сторона не рассмотрит их документа на предоставление убежища. Тем временем, само Мехико за последние недели получило рекордное число аналогичных запросов, передает газета El Universal.

Напомним, что США и Мексике ранее удалось заключить соглашение по мигрантам. Вашингтон приостановил введение таможенных пошлин в обмен на активную борьбу с потоком мигрантов со стороны Мехико. Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время к охране границ будет привлечено около 6 тысяч военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU