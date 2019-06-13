2019-06-13T14:02:04+03:00
В мире

Иран готов обеспечить безопасность морских маршрутов после инцидента в Оманском заливе

В Тегеране выразили обеспокоенность по поводу атаки на два нефтяных танкера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран готов обеспечить безопасность морских маршрутов после инцидента в Оманском заливеИран готов обеспечить безопасность морских маршрутов после инцидента в Оманском заливеФото: REUTERS
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После инцидента с двумя нефтеналивными танкерами в Оманском заливе власти Ирана готовы обеспечить безопасность морских маршрутов. Об этом сообщил представитель правительства Исламской республики Али Рабии.

«Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов», - сказал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подтвердил, что Тегеран готов к сотрудничеству в области региональной стабильности для обеспечения безопасности стратегических маршрутов. «Мы сожалеем и обеспокоены по поводу атаки на два танкера в Оманском заливе» - отметил представитель дипведомства.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме дочерней компанией японской Kokuka Courageous. По данным иранских и арабских СМИ, в районе атаки были зафиксированы два взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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