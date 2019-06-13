Иран готов обеспечить безопасность морских маршрутов после инцидента в Оманском заливе
После инцидента с двумя нефтеналивными танкерами в Оманском заливе власти Ирана готовы обеспечить безопасность морских маршрутов. Об этом сообщил представитель правительства Исламской республики Али Рабии.
«Правительство Ирана готово к сотрудничеству в сфере региональной безопасности для ее обеспечения, в том числе стратегических водных маршрутов», - сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подтвердил, что Тегеран готов к сотрудничеству в области региональной стабильности для обеспечения безопасности стратегических маршрутов. «Мы сожалеем и обеспокоены по поводу атаки на два танкера в Оманском заливе» - отметил представитель дипведомства.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме дочерней компанией японской Kokuka Courageous. По данным иранских и арабских СМИ, в районе атаки были зафиксированы два взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU