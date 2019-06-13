В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона разместить американские беспилотники в Польше
Решение Вашингтона разместить в Польше эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 наносят сильный удар по одному из ключевых положений акта об основах отношений России и Североатлантического альянса. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами НАТО в рамках основополагающего акта об основах отношений», - сказал дипломат.
Рябков отметил, что подобные решения являются отражением «линии на нагнетание военной напряжённости в Европе, особенно на так называемом "восточном фланге" НАТО», подчеркнув, что все это происходит по надуманными предлогами.
Напомним, по итогам встречи президентов США и Польши - Дональда Трампа и Анджея Дудыбыла была подписана совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны. Стороны договорились о том, что Соединенные Штаты разместят в Польше эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников, а инфраструктура для базирования будет оплачена Варшавой.
ИСТОЧНИК KP.RU