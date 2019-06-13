2019-06-13T14:31:37+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона разместить американские беспилотники в Польше

Сергей Рябков сообщил, что действия Соединенных Штатов не соотносятся с актом об основах отношений Россия - НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона разместить американские беспилотники в ПольшеВ МИД РФ прокомментировали решение Вашингтона разместить американские беспилотники в ПольшеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Решение Вашингтона разместить в Польше эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 наносят сильный удар по одному из ключевых положений акта об основах отношений России и Североатлантического альянса. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами НАТО в рамках основополагающего акта об основах отношений», - сказал дипломат.

Рябков отметил, что подобные решения являются отражением «линии на нагнетание военной напряжённости в Европе, особенно на так называемом "восточном фланге" НАТО», подчеркнув, что все это происходит по надуманными предлогами.

Напомним, по итогам встречи президентов США и Польши - Дональда Трампа и Анджея Дудыбыла была подписана совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны. Стороны договорились о том, что Соединенные Штаты разместят в Польше эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников, а инфраструктура для базирования будет оплачена Варшавой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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