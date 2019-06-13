В Архангельской области открылся информационный центр экотехнопарка "Шиес"

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-13T14:55:08+03:00

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На станции Шиес в Архангельской области открылся уже второй информационный центр экотехнопарка "Шиес". Все желающие могут узнать здесь подробнее об особенностях современных технологий хранения и переработки мусора, обращения с отходами, чтобы развеять мифы, сложившиеся вокруг строительства технопарка.

На открытии присутствовали генеральный директор ООО "Технопарк" Евгений Пеняев, его заместитель Геннадий Титов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Москвы Андрей Соколов, а также представители федеральных СМИ.

Участники церемонии открытия инфоцентра побывали на небольшой экскурсии по разгрузочно-погрузочной площадке. Ее провёл Андрей Соколов из "Автомобильных дорог". Компания как одна из подрядных организаций на территории, арендованной у РЖД, занималась подготовкой этой площадки. На ней построены технологические дороги, парковка строительной техники, жилой модуль, системы видеонаблюдения и освещения. Теперь, даже раньше намеченного на 15 июня срока, завершён первый этап проекта. Далее работы будут приостановлены, и начнутся геологические, инженерные изыскания, а также обсуждение проекта с общественностью и жителями.

Экотехпарк "Шиес" приглашает всех неравнодушных северян к конструктивному и продуктивному диалогу для формирования новой экологической политики региона. Инициатива инвесторов адресована не только жителям ближайших населенных пунктов, но всем жителям Архангельской области, неравнодушным к катастрофической ситуации с мусором, сложившейся в регионе.

Те, кто не смогут приехать в инфоцентр, на официальном сайте проекта получат возможность задать свои вопросы. Все ответы специалистов будут опубликованы на сайте. В дальнейшем планируется открытие еще несколько центров в ближайших к станции Шиес населенных пунктах. Напомним, с материалами по проекту инвестор уже начал знакомить жителей Яренска, где тоже открыт информационный центр. Аналогичные инфоцентры будут создаваться в Урдоме, Архангельске, а также рассматривается возможность открытия инфоцентра в Сыктывкаре.

Работы по созданию самого экотехнопарка не начнутся до проведения и утверждения всех необходимых законом экологических и технических экспертиз, а так же проведения общественных слушаний. Кстати, по словам гендиректора технопарка Евгения Пеняева, в дальнейшем будет организована возможность посетить территорию технопарка по предварительной записи. Желающие смогут увидеть, что происходит на площадке, а также ежедневно станут получать дополнительную информацию по проекту в информационном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU