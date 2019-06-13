Пакистан присматривается к российскому оружию

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-13T15:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пакистан допускает возможность закупки российских вооружений. Вопрос уже находится на обсуждении у представителей обеих сторон. Об этом сообщил премьер-министр Исламской Республики Имран Хан.

"Да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими военными", - сказал глава правительства.

По его словам, в Пакистане предпочли бы тратить деньги на экономическое развитие государства, а не на войны, но для этого должно уменьшиться напряжение в отношениях с Индией. Именно на такое разрешение ситуацию рассчитывают в республике.

"Мы хотим тратить деньги на человеческое развитие", - цитирует РИА Новости Хана.

Сайт kp.ru писал о том, что ситуация в южноазиатском регионе обострилась в феврале 2019 года. Началось все с того, что террорист-смертник подорвал себя у автоколонны индийской армии в Кашмире. В ответ Нью-Дели решил нанести авиаудар по тренировочному лагерю этой экстремистской группировки в Пакистане, а Исламская Республика обстреляла пограничный блокпост Индии. Противостояние продолжилось в небе.

ИСТОЧНИК KP.RU