2019-06-13T15:38:24+03:00
Общество

Жительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство

Ранее женщина была судима за проституцию, насилие в семье и невыполнение родительских обязанностей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Жительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабствоЖительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабствоФото: Архив "КП"
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Во Львове полиция задержала 38-летнюю женщину при попытке продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство.

Она была поймана с поличным во Львовском международном аэропорту при получении 2700 американских долларов. К слову, ранее женщина была несколько раз судима за проституцию, насилие в семье и невыполнение родительских обязанностей, сообщает официальный сайт Национальной полиции Украины.

Полиция выяснила, что жительница Львова искала клиентов для продажи своей 17-летней дочери в сексуальное рабство. После получения денег женщина планировала передать девочку в Чешскую Республику.

Теперь 38-летней женщине грозит уголовная ответственность по статье 149 (Торговля людьми) УК Украины. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Домодедово задержали двух женщин, которые пытались продать 18-летнюю россиянку в секс-рабство. Подозреваемые должны были получить за эту «сделку» 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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