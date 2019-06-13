Чиновник, организовавший полет Качиньского в Смоленск, получил десять месяцев тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-13T15:40:27+03:00

На борту лайнера находились 88 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Томаш Арабский, возглавлявший канцелярию премьер-министра Польши с 2007 по 2013 год, был приговорен судом к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года за организацию полета в 2010 году, в результате которого погиб президент Польши Лех Качиньский.

Как сообщает агентство РИА Новости, суд признал Арабского виновным в невыполнении служебных обязанностей "с 16 марта по 10 апреля 2010 года". В ходе рассмотрения дела прокурор, в частности, заявил, что у пилотов разбившегося Ту-154 не было актуальной документации аэродрома, в том числе посадочных карт.

Сторона обвинения запросила для Арабского 1,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 4 года. В качестве истцов выступали 11 членов семей погибших.

Самолет Ту-154 ВВС Польши, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, его супруга и ряд высокопоставленных чиновников и офицеров, разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту лайнера находились 88 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о расследовании обстоятельств катастрофы. Согласно документу, причиной трагедии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Комиссия бывшего главы МВД Польши Ежи Миллера, в свою очередь, назвала причиной катастрофы снижение решение экипажа пойти на посадку несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с этой версией и отчетом МАК и приняли решение о создании второй комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU