2019-06-13T15:45:14+03:00
Общество

Росреестр не будет изменять наименование Киева

Ранее Совет США принял решение указывать в английской транскрипции Kyiv вместо привычного Kiev
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росреестр не будет изменять наименование Каева. ФОТО: Анастасия МАТВЕЕВАРосреестр не будет изменять наименование Каева. ФОТО: Анастасия МАТВЕЕВА
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Решение Совета Соединенных Штатов по географическим названиям об изменении английского написания слова Киев в международной базе, в том числе в аэропортах, с Kiev на Kyiv, не будет распространяться на российских картографов. Об этом говорится в комментарии Росреестра, который ссылается на российское законодательство.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», - сказано в сообщении ведомства.

В Росреестре отметили, что в российских картографических изданиях название украинской столицы написано в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года, а решения Совета США не являются обязательными и носят рекомендательный характер для картографических служб других государств.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, мнения по поводу решения Совета США разделились. Авторы идеи считаю, что это поможет поднять рейтинг государства в глазах международного политического сообщества. В то же время многие эксперты указывают на нелепость подобных "дипломатических усилий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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