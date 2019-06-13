В Госдуме назвали «ребячеством» заявление польского президента о смелости

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-13T16:02:57+03:00

Анджей Дуда заявил, что поляки значительно превосходили русских в храбрости во время войны

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В Госдуме прокомментировали заявление польского президента о храбрости во время ВОВ. Пытаясь оправдаться за оккупацию страны со стороны американцев Анжей Дуда заявил, что поляки значительно превосходили в храбрости русских.

Подобные заявления выглядят «ребячеством» и уместны только во дворе, когда два пятилетних мальчишки выясняют у кого лучше деревянный автомат, уверен депутат Госдумы Александр Шерин.

Высказывания политика депутат назвал попыткой оправдаться сначала за оккупацию Польши немецко-фашистскими захватчиками и сегодня — американскими войсками.

- Польский народ имеет древнюю историю, не раз проявляли свои лучшие качества, но различные исторические события показали, что наш народ проявлял не меньше чудес героизма, самоотверженности и самопожертвования, - комментирует ФАН Шерин.

Рассуждая на данную тему собеседник агентства добавил, что вопрос героизма лучше всего прослеживается на примере Второй мировой войны. Именно Советская армия освобождала территорию Польши от немецко-фашистских захватчиков, а не наоборот.

Ранее в Госдуме высмеяли попытки США повлиять на присутствие РФ в Черном море. Новый «пакет мер», разработанный Штатами, гарантирует украинским судам безопасный проход через Керченский пролив, но авторы документа забыли, что пролив является российским

ИСТОЧНИК KP.RU