В Минэкономразвитии предложили возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России
Проект постановления направлен на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год
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В Минэкономразвитии подготовили проект постановления правительства о возмещении иностранным компаниям затрат на производство фильмов в России.
Проект постановления направлен, в том числе, на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год.
ИСТОЧНИК KP.RU