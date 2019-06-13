В Минэкономразвитии предложили возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-13T16:08:31+03:00

Проект постановления направлен на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год

Изменить размер текста: A A

В Минэкономразвитии подготовили проект постановления правительства о возмещении иностранным компаниям затрат на производство фильмов в России.

Проект постановления направлен, в том числе, на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта услуг в размере $100 млрд в год.

ИСТОЧНИК KP.RU