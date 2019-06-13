2019-06-13T16:20:23+03:00
Общество

Медведев: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег

Премьер раскритиковал Государственную корпорацию по космической деятельности за неэффективное расходование средств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос" в январе 2019 года. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос" в январе 2019 года. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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До конца года Роскосмос должен освоить около 200 млрд рублей, выделенных государством. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив, что государственная корпорация должна подстроиться под ряд «ограничений, которые введены нашими "друзьями"».

«Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей» - сказал глава кабмина, на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос.

Медведев также обратил внимание на ситуацию со строительством космодрома «Восточный», который находится под угрозой незавершения в установленные сроки.

«Мы, когда с вами встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные, стройка под угрозой незавершения к запланированному времени. Хотел бы тоже, чтобы коллеги доложили кратко, что происходит со строительством объектов на космодром», - отметил он.

Напомним, в январе на совещании по развитию корпорации «Роскосмос», Медведев также указал на то, что строительство космодрома «Восточный» не укладывается в сроки. Тогда он призвал сотрудников корпорации меньше говорить и больше делать. «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году!», - сказал премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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