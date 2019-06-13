Глава МИД Турции заявил, что письмо из Пентагона не заставит Анкару отказаться от С-400

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-13T16:26:25+03:00

США ранее не раз заявляли, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО и грозили санкциями за их приобретение

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана по поводу приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит турецкие власти отказаться от покупки.

Напомним, ранее турецкая сторона заявляла, что первая партия C-400 поступит уже в июле, несмотря на то, что Вашингтон грозил санкциями за покупку комплексов, утверждая, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО.

Журнал Foreign Policy опубликовал письмо Шанахана от 6 июня. В документе сообщается, что турецкие летчики, проходящие обучение в США полетам на F-35, должны уехать до 31 июля, а новых пилотов брать на обучение не будут.

"Мы не говорим, что купим С-400, мы уже купили. Если у США есть беспокойство по С-400 и по F-35, то наше предложение – создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на подобные письма.

"Мы готовим ответ на это письмо", - добавил глава МИД РФ. По его словам, работы по приобретению С-400 продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU