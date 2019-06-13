2019-06-13T16:33:49+03:00
Спорт

Стало известно имя самого дорогого футболиста в мире

Трансферную стоимость французского нападающего Килиана Мбаппе оценили в 252 млн евро
Александр ДЖУМАЕВ
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Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан МбаппеНападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан МбаппеФото: REUTERS
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Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе был признан самым дорогим игроком в мире. Об этом говорят результаты исследования, проведенного центром CIES Football Observatory.

Исследовательский центр оценил 20-летнего игрока в 252 млн евро. За свою карьеру Мбаппе стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Франции, лучшим игроком чемпионата мира 2018 года, двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ, а также обладателем национального Кубка и Кубка французской лиги.

В пятерку самых дорогих футболистов мира также вошли Мохаммед Салах (€219,6 млн, "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг (€207,8 млн, "Манчестер Сити"), Лионель Месси (€167,4 млн, "Барселона") и Джейдон Санчо (€159,4 млн, "Боруссия" Дортмунд).

Согласно результатам исследования, самым дорогим вратарем является бразилец Алисон Беккер из "Ливерпуля" (€107 млн). Самым высокооплачиваемым защитником стал игрок сборной Англии Александер-Арнольд (€130 млн, "Ливерпуль"), а самым дорогим полузащитником - француз Поль Погба, представляющий "Манчестер Юнайтед" (125 млн евро). Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков старше 31 года, тогда как португалец Криштиану Роналду (€118 млн, "Ювентус") был признан самым дорогим футболистом старше 33 лет.

CIES Football Observatory была создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского университета Франш-Конте. Организация расположена в швейцарском Невшателе; она специализируется на статистическом анализе в футболе и полностью поддерживается Международной федерацией футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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