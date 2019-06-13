2019-06-13T16:48:49+03:00
Происшествия

МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Похитителю картины Денису Чуприкову было предъявлено обвинение в окончательной редакции
Александр ДЖУМАЕВ
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Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" произошла 27 января этого года Инженерном корпусе Третьяковской галереиКартина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" произошла 27 января этого года Инженерном корпусе Третьяковской галереиФото: Евгения КОРОБКОВА
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Следствие полиции завершило расследование уголовного дела о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве. По словам адвоката похитителя картины Дениса Чуприкова Светланы Горбуновой, ее подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

"Следствие по уголовному делу в отношении моего подзащитного окончено. Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части признает в полном объеме", - приводит ТАСС слова Горбуновой. Адвокат Чуприкова также отметила, что психолого-психиатрическая экспертиза признала ее подзащитного вменяемым.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" произошла 27 января этого года Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Похититель зашел за колонну, вытащил картину из рамы и вынес ее на глазах у посетителей и сотрудников музея. Спустя некоторое время полицейские задержали преступника; им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков.

В Москве арестовали похитителя картины Куинджи.Денис Чуприков не стал общаться с журналистамиАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU

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