Американские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя США
Версии американского нового истребителя F-35, которые предназначены для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков. Об этом рассказали американские СМИ.
Сообщается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. Иначе самолет может получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника, пишет издание Defense News.
Журналисты указали, что данному нюансу присвоена первая категория – максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. При этом Пентагон не предпринимает попыток найти для нее решение.
Издание сообщило, что проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей. При этом Дональд Трамп заявил, что решение об отправке дополнительных сил в Польшу пока нет.
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU