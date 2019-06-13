2019-06-13T16:58:38+03:00
В мире

Американские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя США

Сообщается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Американские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя СШААмериканские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Версии американского нового истребителя F-35, которые предназначены для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков. Об этом рассказали американские СМИ.

Сообщается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. Иначе самолет может получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника, пишет издание Defense News.

Журналисты указали, что данному нюансу присвоена первая категория – максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. При этом Пентагон не предпринимает попыток найти для нее решение.

Издание сообщило, что проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей. При этом Дональд Трамп заявил, что решение об отправке дополнительных сил в Польшу пока нет.

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль: Путин и Трамп смогут переговорить «на ногах» на саммите G20
Международные резервы РФ превысили $500 миллиардов
В партии Зеленского заявили о желании получить абсолютную монополию в Раде
Водитель купил на заправке лотерейный билет и выиграл миллион долларов
Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии
МВД завершило расследование дела о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи
Голикова: больше 50% многодетных семей находятся за чертой бедности
Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС
Стало известно имя самого дорогого футболиста в мире
Глава МИД Турции заявил, что письмо из Пентагона не заставит Анкару отказаться от С-400
Медведев: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег
В Минэкономразвитии предложили возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России
В Госдуме назвали «ребячеством» заявление польского президента о смелости
Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом
Росреестр не будет изменять наименование Киева
Чиновник, организовавший полет Качиньского в Смоленск, получил десять месяцев тюрьмы
Жительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
Климкин: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году
Мамаев назвал происходящие в суде позором
На борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиян
В Великобритании стартовали выборы главы Консервативной партии
Комитет Госдумы по международным делам рассмотрел проект о приостановке участия РФ в ДРСМД
Пакистан присматривается к российскому оружию
ФАС опровергла информацию о большом росте цен на билеты в плацкарт