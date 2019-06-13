Американские СМИ рассказали о недостатках нового истребителя США

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-13T16:58:38+03:00

Сообщается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками

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Версии американского нового истребителя F-35, которые предназначены для ВМС и морской пехоты, обладают рядом существенных недостатков. Об этом рассказали американские СМИ.

Сообщается, что F-35 может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости только короткими рывками. Иначе самолет может получить повреждения и утратить малозаметность для систем обнаружения противника, пишет издание Defense News.

Журналисты указали, что данному нюансу присвоена первая категория – максимальная с точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач. При этом Пентагон не предпринимает попыток найти для нее решение.

Издание сообщило, что проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в хвостовой части.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что американский президент сообщил о закупке партии истребителей F-35 Польшей. При этом Дональд Трамп заявил, что решение об отправке дополнительных сил в Польшу пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711095" frameborder="0"></iframe> Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU