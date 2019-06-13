2019-06-13T17:14:04+03:00
В мире

Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта

Компания бывшего президента Украины Петра Порошенко подала иск к министерству экономического развития и торговли Украины и госпредприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности"
Александр ДЖУМАЕВ
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Компания Roshen является одним из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделийКомпания Roshen является одним из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделийФото: Марина ПОЛЯКОВА
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании бывшего президента Украины Петра Порошенко Roshen на право регистрации красной ленты на упаковке торта. Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что иск был подан к министерству экономического развития и торговли Украины и госпредприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент). "Суд обязал кабинет министров признать и зарегистрировать за корпорацией Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является красный цвет в упаковке кондитерских изделий", - приводит издание цитату из приговора.

Ранее в компании Roshen заявили, что именно она является владельцем торговой марки "Киевский торт", поскольку рецепт данного десерта был создан в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая сейчас входит в состав компании Порошенко. С этим заявлением не согласились в "Киевском Булочно-кондитерском комбинате"; там заявили, что комбинат является владельцем патента от 2011 года, в связи с чем имеет право на использование этикетки для торта "Киевский".

Компания Roshen является одним из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. После избрания на пост президента Петр Порошенко передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка "Ротшильд".

ИСТОЧНИК KP.RU

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