Завершается прием заявок на премию «Импульс добра»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-13T17:51:04+03:00

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Всего четыре дня осталось до завершения приема заявок на участие в премии «Импульс добра». Стать претендентом на получение премии можно, если успеть подать заявку до 16 июня включительно.

- «Премия «Импульс добра» чествует заслуги тех, кто поддерживает социальное предпринимательство и помогает ему развиваться. В разные годы лауреатами становились социальные предприниматели: Роман Аранин и Дарья Абрамова, зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова, заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, РАНХиГС и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Все они – доказательство того, что социальное предпринимательство и доброе сердце способны изменить наш мир. Уверена, что в этом году в очередной раз лауреатами станут те, чей вклад в социальное предпринимательство неоценим, - отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В 2019 году, заявки можно подать в семи номинациях:

«За личный вклад в развитие социального предпринимательства»;

«За системный подход к социальному предпринимательству»;

«За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства»;

«За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства»

«За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации»;

«За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства»;

«Лучший стартап в сфере социального предпринимательства».

Заявки принимаются до 16 июня 2019 года (до 18:00 по московскому времени). Соискателем Премии может быть житель любого региона Российской Федерации. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку на сайте.

Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (В теме письма необходимо указать «Премия».)

ИСТОЧНИК KP.RU