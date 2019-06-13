Завершается прием заявок на премию «Импульс добра»
Всего четыре дня осталось до завершения приема заявок на участие в премии «Импульс добра». Стать претендентом на получение премии можно, если успеть подать заявку до 16 июня включительно.
- «Премия «Импульс добра» чествует заслуги тех, кто поддерживает социальное предпринимательство и помогает ему развиваться. В разные годы лауреатами становились социальные предприниматели: Роман Аранин и Дарья Абрамова, зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова, заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, РАНХиГС и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Все они – доказательство того, что социальное предпринимательство и доброе сердце способны изменить наш мир. Уверена, что в этом году в очередной раз лауреатами станут те, чей вклад в социальное предпринимательство неоценим, - отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.
В 2019 году, заявки можно подать в семи номинациях:
«За личный вклад в развитие социального предпринимательства»;
«За системный подход к социальному предпринимательству»;
«За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства»;
«За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства»
«За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации»;
«За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства»;
«Лучший стартап в сфере социального предпринимательства».
Заявки принимаются до 16 июня 2019 года (до 18:00 по московскому времени). Соискателем Премии может быть житель любого региона Российской Федерации. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку на сайте.
Электронный адрес: premia@nb-fund.ru (В теме письма необходимо указать «Премия».)
ИСТОЧНИК KP.RU