2019-06-13T17:35:12+03:00
Общество

Водитель купил на заправке лотерейный билет и выиграл миллион долларов

Мужчина случайно приобрел два билета: первый принес 25 долларов, а второй 65 млн рублей
Елена АКИМОВА
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Американец выиграл в лотерею 1 миллион долларовАмериканец выиграл в лотерею 1 миллион долларовФото: EAST NEWS
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Американец Тейлор Вагонер даже не думал, что настолько удачлив. Мужчина заехал на заправку и пока кассир оформляла его заказ, решил сыграть в моментальную лотерею. Первый билетик, купленный за 5 долларов, принес ему пятикратный выигрыш. Положив в карман 25 долларов водитель решил попытать судьбу еще раз и удача улыбнулась ему как самому родному: мужчина выиграл один миллион долларов.

- Я уже собирался уезжать, когда увидел билет под номером шесть – это мой счастливый номер. Но даже не мог подумать, что так повезет, - признается счастливец.

В пересчете на рубли выигрыш составил примерно 65 миллионов. Мужчина собирается потратить часть денег на своего отца, приобрести большой дом и жить всем вместе.

- Раньше я беспокоился, хватит ли мне топлива, чтобы добраться до нужного места. Теперь я могу начать заботиться о других действительно важных вещах, - цитирует слова победителя Ридус.

Ранее житель Великобритании выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов. Победитель, имя которого пока не известно, стал обладателем третьего по величине приза в истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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