2019-06-13T17:39:11+03:00
В мире

В партии Зеленского заявили о желании получить абсолютную монополию в Раде

Представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что важно сделать единственного ответственного за состояние дел в стране
Александр ДЖУМАЕВ
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Партия "Слуга народа" намерена стать монополистом в украинском парламентеПартия "Слуга народа" намерена стать монополистом в украинском парламентеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Партия "Слуга народа" намерена по итогам предстоящих в июле внеочередных выборов в Верховную Раду стать монополистом в украинском парламенте. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единственного ответственного за состояние дел в государстве", - приводит агентство Deutsche Welle.

Ранее сегодня партия "Слуга народа" опубликовала полный список претендентов на депутатские мандаты, в который попал 201 человек. Для получения большинства в украинском парламенте партии необходимо получить 226 мест.

Выборы президента Украины пройдут по смешанной системе. Половина из 450 депутатов избирается по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. Согласно последним опросам, около 50% избирателей готовы проголосовать за партию "Слуга народа". За партией Владимира Зеленского стоят движение "Оппозиционная платформа - За жизнь" (около 12%) и переформатированный в партию "Европейская солидарность" "Блок Петра Порошенко" (чуть менее 8%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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