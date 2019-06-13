2019-06-13T18:24:18+03:00
В мире

В Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало

На записи художница описывает своего мужа [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Художница Фрида Кало.Художница Фрида Кало.Фото: ru.wikipedia.org
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Лицо художницы Фриды Кало известно во всем мире, однако голоса её никто не слышал. Теперь у общественности наконец-то появился шанс насладиться и голосом выдающейся портретистки. 14 июня в Национальной мексиканской библиотеке была обнаружена предполагаемая запись её голоса. Для подтверждения подлинности находки она была отправлена на экспертизу, пишет издание Guardian.

Предполагается, что запись была сделана в 1953-1954 годах. Тогда Фрида Кало участвовала в радиопередаче "El Bachiller". Именно отрывок из этой передачи и был найден исследователями. Там художница читает свой рассказ «Портрет Диего». Это эссе посвящено её мужу, художнику Диего Ривере.

- Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом, - так Фрида описала внешность Диего.

По словам министра культуры Мексики, если подлинность находки подтвердится, то это будет единственная сохранившаяся запись голоса Фриды Кало.

В Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало.Речь идет о пилотном эпизоде радио-шоу El Bachiller, сделанного предположительно в 1953-1954 гг. На нем Фрида Кало читает эссе Портрет Диего , посвященное ее мужу художнику Диего Ривере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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