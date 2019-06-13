Госдума предложила повысить штраф до 18 миллионов рублей за хранение данных россиян

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-13T18:28:48+03:00

При первом нарушении со стороны юридических лиц наказание будет составлять до 6 миллионов

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, касающийся повышения максимального штрафа до 18 миллионов рублей за невыполнение требований о локализации в РФ серверов с персональными данными россиян.

В соответствии с законопроектом, предлагается установить размер штрафов за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Такое нарушение теперь будут наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

При повторном нарушении штраф для должностных лиц будет составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей; для юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данные клиентов трех российских банков оказались в открытом доступе. Всего было обнаружено две утечки, которые затронули интересы около 900 тысяч граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU