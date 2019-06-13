Путин принял в гражданство РФ американского переводчика стихов Пушкина

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-13T18:53:06+03:00

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Американский юрист, поэт, драматург, композитор и переводчик стихов Пушкина Джулиана Генри Лоуэнфельда получил российское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 13 июня.

Джулиану Генри Лоуэнфельду родился в Соединенных Штатах в 1963 году, по образованию он является юристом, но также занимается переводом стихов поэта Александра Пушкина и других русских поэтов.

Указом, подписанным российским лидером, гражданство РФ также было предоставлено внуку мецената Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко, который является гражданином Франции и выступает консультантом при организации выставок картин из собрания Щукина.

В общем по данному документу в гражданство России приняты 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU