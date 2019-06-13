Путин принял в гражданство РФ американского переводчика стихов Пушкина
Американский юрист, поэт, драматург, композитор и переводчик стихов Пушкина Джулиана Генри Лоуэнфельда получил российское гражданство. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 13 июня.
Джулиану Генри Лоуэнфельду родился в Соединенных Штатах в 1963 году, по образованию он является юристом, но также занимается переводом стихов поэта Александра Пушкина и других русских поэтов.
Указом, подписанным российским лидером, гражданство РФ также было предоставлено внуку мецената Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко, который является гражданином Франции и выступает консультантом при организации выставок картин из собрания Щукина.
В общем по данному документу в гражданство России приняты 70 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU