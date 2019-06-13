2019-06-13T21:09:09+03:00
В мире

В районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик США

Ранее стало известно о том, что на соответствующей территории было совершено нападение на два нефтяных танкера
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик СШАВ районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик СШАФото: REUTERS
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В службе Центрального командования США заявили, что в районе Оманского залива зафиксировали американский самолет-разведчик.

- Двадцать один моряк с танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, сейчас находятся на борту эсминца ВМС США Bainbridge. Самолет ВМС США P-8 оказывает поддержку, - подчеркнули в службе Центрального командования.

Ранее сообщалось о том, что на соответствующей территории было совершено нападение на два нефтяных танкера. Об этом писали иранские и арабские СМИ. Также стало известно о том, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что СМИ сообщали, что россияне могут быть на атакованном в Оманском заливе танкере. По данным агентства IRNA, Иран спас 44 моряка с судов, подвергшихся нападению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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