Роскомнадзор проверит Tik Tok на соблюдение законов РФ

СЕГОДНЯ 22:10 2019-06-13T22:26:26+03:00

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что ведомство планирует проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства.

- Проведем, конечно, посмотрим, поищем... Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть, - отметил Жаров.

Ранее власти ряда стран предъявляли социальной сети претензии. К примеру, в апреле текущего года в Индии суд наложил запрет на TikTok. Власти решили, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии. Спустя некоторое время запрет был снят после удаления вредоносного контента.

В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, Tik Tok - популярная у молодежи соцсеть, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях. В ведомстве подчеркнули, что дети имеют право на конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU