Роскомнадзор проверит Tik Tok на соблюдение законов РФ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что ведомство планирует проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства.
- Проведем, конечно, посмотрим, поищем... Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть, - отметил Жаров.
Ранее власти ряда стран предъявляли социальной сети претензии. К примеру, в апреле текущего года в Индии суд наложил запрет на TikTok. Власти решили, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии. Спустя некоторое время запрет был снят после удаления вредоносного контента.
В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, Tik Tok - популярная у молодежи соцсеть, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях. В ведомстве подчеркнули, что дети имеют право на конфиденциальность.
ИСТОЧНИК KP.RU