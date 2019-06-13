В Москве горит музейный комплекс Измайловского кремля
На востоке Москвы загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.
- Пожар начался по адресу Измайловское шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на второй, - сообщили "ТАСС" в экстренных службах.
Также сообщается, что на место прибыли пожарные. Идет борьба с огнем. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года на юге Москвы потушили крупный пожар в жилом доме. Горела крыша, а людей из квартир пришлось срочно эвакуировать. По данным столичного управления МЧС, общая площадь возгорания составила около 500 метров.
Спустя несколько дней в Москве горел жилой дом рядом с "Театром на Юго-Западе". Пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах здания.
ИСТОЧНИК KP.RU