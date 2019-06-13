Вячеслав Бутусов удостоен звания "Заслуженный артист России"

13 Июнь 23:18 2019-06-13T23:18:20+03:00

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Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов удостоен почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин .

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", город Санкт-Петербург", — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Семья много переезжала. Закончил школу и и получил высшее образование в Екатеринбурге. Уже на первом курсе вместе с Дмитрием Умецким создал группу Nautilus Pompilius. С 1982 года по 1997 коллектив выпустил 12 студийных альбомов.

Следующим проектов Бутусова стал "Ю-Питер", записавший пять студийных альбомов. В марте 2017 года музыкант объявил о том, что основанная им группа завершила свою деятельность. Музыка Бутусова звучит в кинофильмах "Брат", "Брат-2", "Война", "Жмурки", Игла Remix.

ИСТОЧНИК KP.RU