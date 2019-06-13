Для юридических лиц появится система быстрых платежей

13 Июнь 23:44 2019-06-13T23:44:25+03:00

Пока в активной стадии запуска система быстрых платежей для физических лиц

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Система быстрых платежей станет доступна для юридических лиц. Разработкой сервиса заняты специалисты Центробанка. Пока свое участие в программе подтвердили только три банка – это Райффайзенбанк, РНКО «Платежный центр» и банк «АК Барс».

Для кредитных учреждений тоже нужно будет разрабатывать соответствующие программы, эти работы планируют провести в III квартале текущего года.

Источник «Известий» на финансовом рынке сообщил, что данный шаг по подключению юрлиц станет третьим этапов в общей схеме реализации программы. Переводы будут платные, но размер комиссии пока не известен. Его обсуждают со сторонами-участниками.

Сейчас в ЦБ находится на активной стадии запуска системы переводов между физическими лицами (P2P), а также от граждан к юридическим лицам (С2В), но в перспективе предполагают развивать и другие направления.

Участники системы поддерживают новинку, но пока остается слишком много вопросов. Например, не ясно как будут идентифицировать организации, а также как будет вестись бухгалтерский учет операций.

ИСТОЧНИК KP.RU