В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" по урегулированию газового спора

13 Июнь 23:47 2019-06-13T23:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

"Нафтогаз Украины" не получал предложений от "Газпрома" по урегулированию газового спора путем мирового соглашения. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он заверил, что Киев рассмотрит их в случае поступления. Но предположил, что министр энергетики России Александр Новак говорил о мировом соглашении, при котором решения арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

"То есть мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати", — написал Витренко в Facebook.

Менеджер "Нафтогаза" назвал подобное предложение выглядит "абсурдным", призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях и готовится к прекращению транзита газа через Украину с 2020 года.

Сайт kp.ru также писал, что Александр Новак заявил о готовности РФ продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину. Кроме того, РФ готова обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU