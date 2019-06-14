Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку

СЕГОДНЯ 01:14 2019-06-14T01:14:21+03:00

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"После трех с половиной лет наша замечательная Сара Хакаби Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", - написал глава государства в Twitter.

По словам Трампа, Сандерс - человек особенный, “обладающий невероятными талантами, и она проделала великолепную работу”. Он выразил надежду, что пресс-секретарь в будущем поборется за пост губернатора Арканзаса.

"Она прекрасно справится! Сара, спасибо за прекрасно проделанную работу", - добавил президент США.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера. Ее отец Майк Хакаби с 5 июля 1996 по 9 января 2007 был губернатором Арканзаса.

ИСТОЧНИК KP.RU