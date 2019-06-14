2019-06-14T01:14:21+03:00
Политика

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку

Она покинет свой пост в конце июня
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пресс-секретрарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретрарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"После трех с половиной лет наша замечательная Сара Хакаби Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", - написал глава государства в Twitter.

По словам Трампа, Сандерс - человек особенный, “обладающий невероятными талантами, и она проделала великолепную работу”. Он выразил надежду, что пресс-секретарь в будущем поборется за пост губернатора Арканзаса.

"Она прекрасно справится! Сара, спасибо за прекрасно проделанную работу", - добавил президент США.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера. Ее отец Майк Хакаби с 5 июля 1996 по 9 января 2007 был губернатором Арканзаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбой в работе Instagram отмечен по всему миру
Президент Израиля назвал Россию одним из лучших друзей Израиля
Причина пожара в Измайловском кремле Москвы: В тополиный пух кто-то бросил окурок
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в Подмосковье
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" по урегулированию газового спора
Для юридических лиц появится система быстрых платежей
В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет
Вячеслав Бутусов удостоен звания "Заслуженный артист России"
В Москве горит музейный комплекс Измайловского кремля
В России предложили ввести гибкий декретный отпуск
В США заявили, что Иран виноват в нападении на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор проверит Tik Tok на соблюдение законов РФ
Трамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностям
Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
В районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик США
Новак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газ