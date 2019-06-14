2019-06-14T01:41:29+03:00
Умные вещи

Сбой в работе Instagram отмечен по всему миру

Пользователи жалуются на проблемы в работе ленты новостей приложения
Юлия ДИВЕЕВА
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В работе приложения Instagram произошел сбойВ работе приложения Instagram произошел сбойФото: REUTERS
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В работе приложения Instagram произошел сбой. При попытке открыть программу на смартфоне отображаются только фотографии и видео, просмотренные ранее. Не загружаются и не публикуются новые фото, а также не проигрываются истории.

При попытке открыть веб-сайт открывается белый экран с ошибкой “5xx Server Error”. Компания Фейсбук разместила на сайте извинения.

"Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим, и мы исправим это, как только сможем", - говорится в уведомлении .

На сбой программы жалуются пользователи со всего мира. Сервис Downdetector, отслеживающий работу крупных интернет-ресурсов, сообщает, что проблемы начались около полуночи по московскому времени.

Лента новостей не открывается у 80% пользователей Instagram, у 9% возникли проблемы со входом в приложение и 9% пожаловались на работу веб-сайта. Пик сбоя пришелся на 01:00 мск, когда на сайт поступило 56 тысяч 699 отчетов. Люди пишут, что приложение не работает в германии, США. Канаде, России, Румынии, Южной Корее, Аргентине, Швеции, Малайзии и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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