Совбез ООН выступает за расследование инцидента в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 01:55 2019-06-14T02:08:09+03:00

Конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет

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Нападение на два танкера в Оманском заливе необходимо расследовать. К такому мнению пришли в четверг представители стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

Однако, как уточнил после закрытых консультаций в Совбезе постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби, конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.

"Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", - сказал он.

Он не стал называть страны, поддержавшие проведение расследования, но подчеркнул, что его страна хочет знать, кто стоит за нападением. Представитель Кувейта поблагодарил всех членов Совбеза осудивших инцидент, являющийся "нарушением международного права, преступлением", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Оманском заливе загорелись два танкера: Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. По некоторым данным, суда были торпедированы. С борта Front Altair были спасены все 23 человека, в том числе и россияне. Экипаж второго судна также не пострадал.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к инциденту причастен Иран и возложил на него нападение на танкеры в Оманском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU