Тимошенко считает, что Украина с новой властью догонит Польшу через пять лет

СЕГОДНЯ 02:40 2019-06-14T02:40:23+03:00

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Догнать Польшу по экономическим показателям Украина сможет за пять лет. Такое мнение высказала депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что с новым президентом республики и его администрацией эту задачу возможно выполнить.При этом ВВП Польши на душу населения - около 33,5 тысячи долларов, а Украины - около 9,7 тысячи. По словам экс-премьера, это самая бедная страна Европы после Молдавии.

"Через пять лет мы будем жить хотя бы так, как живет Польша. Мы поставили такое задание. Всемирный банк уже сказал, что Украина отстала от Польши на 50 лет. Если пять лет снова ничего не делать, как предыдущие, то мы можем отстать от нее на всю жизнь", - заявила Тимошенко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 12 июня, Тимошенко заявила, что на Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения. По словам политика, в настоящее время бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU