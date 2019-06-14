Instagram восстановил свою работу

СЕГОДНЯ 04:14 2019-06-14T04:14:18+03:00

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Приложение Instagram восстановило работу. Программа открывается и на смартфонах и на веб-сайте. Неисправности были устранены примерно в 02:00 по московскому времени.

"Сейчас мы полностью восстановились и приносим свои извинения за сбой!”, - говорится в официальном аккаунте сервиса в Тwitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в работе приложения произошел сбой. При попытке открыть программу на смартфоне не загружалась лента новостей, не публиковались новые фото и видео, не проигрывались истории. Веб-сайт не работал вообще.

Компания Фейсбук разместила на сайте извинения, заверив, что работы по исправлению ошибки уже ведутся, и программа запуститься в ближайшее время. На сбой в работе Instagram жаловались пользователи из Германии, США, Канады, России, Румынии, Южной Кореи, Аргентины, Швеции, Дании, Малайзии, Китая. Первые сообщения о неисправности появились около полуночи по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU