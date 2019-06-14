2019-06-14T04:14:18+03:00
Умные вещи

Instagram восстановил свою работу

Руководство компании извинилось перед пользователями за сбой
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В приложение Instagram устранили неполадкиВ приложение Instagram устранили неполадкиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Приложение Instagram восстановило работу. Программа открывается и на смартфонах и на веб-сайте. Неисправности были устранены примерно в 02:00 по московскому времени.

"Сейчас мы полностью восстановились и приносим свои извинения за сбой!”, - говорится в официальном аккаунте сервиса в Тwitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в работе приложения произошел сбой. При попытке открыть программу на смартфоне не загружалась лента новостей, не публиковались новые фото и видео, не проигрывались истории. Веб-сайт не работал вообще.

Компания Фейсбук разместила на сайте извинения, заверив, что работы по исправлению ошибки уже ведутся, и программа запуститься в ближайшее время. На сбой в работе Instagram жаловались пользователи из Германии, США, Канады, России, Румынии, Южной Кореи, Аргентины, Швеции, Дании, Малайзии, Китая. Первые сообщения о неисправности появились около полуночи по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
Тимошенко считает, что Украина с новой властью догонит Польшу через пять лет
Совбез ООН выступает за расследование инцидента в Оманском заливе
Сбой в работе Instagram отмечен по всему миру
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку
Президент Израиля назвал Россию одним из лучших друзей Израиля
Причина пожара в Измайловском кремле Москвы: В тополиный пух кто-то бросил окурок
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в Подмосковье
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" по урегулированию газового спора
Для юридических лиц появится система быстрых платежей
В Минздраве опровергли безвредность электронных сигарет
Вячеслав Бутусов удостоен звания "Заслуженный артист России"
В Москве горит музейный комплекс Измайловского кремля
В России предложили ввести гибкий декретный отпуск
В США заявили, что Иран виноват в нападении на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор проверит Tik Tok на соблюдение законов РФ
Трамп заявил, что Иран и США не готовы к договоренностям
Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
В районе Оманского залива зафиксировали самолет-разведчик США
Новак заявил о том, что Россия готова продлить контракт с Украиной на газ